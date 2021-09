Covid: San Marino, un nuovo decesso. Non accadeva dal 25 aprile

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:19 - 27 Settembre 2021

Foto Simone Fiorani.

Casi di contagio da nuovo coronavirus in netto calo a San Marino: nella settimana dal 20 al 26 settembre sono stati 7, rilevati su 39 tamponi (tasso di positività dello 0,86%). Erano stati 30 una settimana prima, 37 la settimana dal 6 al 12 settembre. Si registra però il decesso di una 91enne sammarinese: il primo decesso dal 25 aprile.



I casi attivi sono 27, con tre persone ricoverate: due in terapia intensiva e una nel reparto di isolamento. Si aggiungono otto persone in quarantena.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni è di 47.088 di cui 22.662 persone vaccinate con la prima dose e 24.426 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione il 78,55% della popolazione vaccinabile.