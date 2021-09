Nuova viabilità nell'area del ponte di Tiberio, ok alla nuova rotatoria

Attualità

Rimini

| 13:48 - 27 Settembre 2021

Viale Tiberio (foto da Google Street View).



La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, per l'adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità del comparto dell'area del Ponte di Tiberio. "Il progetto nasce con l'obiettivo di riqualificare la pavimentazione stradale posta ai lati del ponte per sottolineare l'asse viario storico che attraverso il ponte sul Marecchia, collegava il decumano massimo della città, oggi Corso d'Augusto, e la via Emilia attraversando il Borgo San Giuliano", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



Nel tratto di viale Tiberio sino alla intersezione con la via San Giuliano è prevista la realizzazione di una rotatoria per consentire l'inversione di marcia dei veicoli, con l'obiettivo di limitare l'accesso del traffico carrabile al Borgo San Giuliano, riservando l'accesso ai residenti. Nella spalla destra del ponte, all'intersezione del Corso d'Augusto con via Circonvallazione Occidentale è previsto l'ampliamento dei marciapiedi e la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali. I materiali prescelti ripropongono le stesse pavimentazioni storicamente in uso a Rimini e utilizzati nel corso degli anni per la riqualificazione del centro storico, quali la selce, la pietra alberese e la pietra bianca di Verona.



L'intervento, che ha ottenuto l'autorizzazione della competente Soprintendenza, prevede un investimento di 150mila euro e sarà a cura di Anthea.