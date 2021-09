Rimini, approvato progetto per nuova rotatoria tra le vie Circonvallazione Occidentale e d'Azeglio

Attualità

Rimini

| 13:36 - 27 Settembre 2021

Via d'Azeglio - foto da Google Street View.

La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della nuova rotatoria in Via Circonvallazione Occidentale – Via D'Azeglio. L'intervento fa parte dei progetti finanziati attraverso le risorse del Ministero dei Trasporti per le ciclovie urbane e prevede un investimento di circa 785mila euro interamente finanziato con il contributo statale. È prevista la realizzazione di una rotatoria (con diametro esterno pari a 18,50 metri e diametro della corona interna di 5,80 metri), con isola centrale "sormontabile", che consentirà quindi di rendere più agevoli le manovre per le diverse tipologie di veicoli. Il progetto, autorizzato dalla competente Soprintendenza, prevede anche l'integrazione dell'impianto di illuminazione lungo la pista ciclopedonale in fase di appalto e posta in prossimità delle mura medievali poste lungo via Circonvallazione Occidentale ed è propedeutico alla installazione di un varco ZTL videocontrollato, nell'ambito della rete delle Zone a Traffico Limitato in centro storico.