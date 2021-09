Santarcangelo: quasi una tonnellata di rifiuti raccolti da 50 volontari

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:46 - 27 Settembre 2021

I partecipanti all'iniziativa.

L’obiettivo iniziale per ieri (domenica 26 settembre) era già importante, ripulire l’ampio parco Cappuccini/Baden Powell di Santarcangelo. Con tenacia, senso civico e capacità di coordinamento, l’associazione onlus Plastic Free è riuscita addirittura a triplicare il lavoro. Grazie a circa cinquanta volontari coordinati dal referente provinciale Roberto Di Leo, e al Comune di Santarcangelo che ha supportato la raccolta con fornitura di sacchi e guanti, è andata in scena una triplice raccolta. I volontari infatti si sono riuniti presso l’entrata sud del parco Cappuccini (parcheggio dietro la COOP di Via A. Costa), al Parco Francolini e al parcheggio Campana, dividendosi in gruppi e raccogliendo in sole 2 ore un quantitativo di rifiuti senza precedenti. Ben 47 sacchi da circa 20/25 kg ciascuno, per un totale che sfiora la tonnellata. A questi vanno poi aggiunti anche rifiuti ingombranti come un frigorifero, un tapis roulant, un materasso, svariati pneumatici e circa 50 kg di bottiglie di vetro.