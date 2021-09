Basket in carrozzina B, il Riviera ritorna in palestra martedì 28

Sport

Rimini

| 12:01 - 27 Settembre 2021

Martedì 28alle 19:30 Riviera Basket Rimini inizierà la preparazione atletica sotto la guida sapiente di Valentina Fabbri, che avrà il compito di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per affrontare il prossimo campionato FIPIC di serie B nazionale in carrozzina che inizierà il prossimo gennaio 2022. La formazione di Riviera Basket, che si augura di confermare tutti gli sponsor della scorsa stagione, sarà ancora guidata da Angelo Loperfido (che indosserà ancora la casacca numero 4) affiancato in panchina da Giuliano Bonato e Roberta Lo Vecchio. Assente solo Samadi Abdelkalak che ha concluso la breve stagione riminese, fatto le valige e salutato i compagni. I ragazzi si ritroveranno tutti sul parquet della palestra riminese CARIM di via Cuneo 11.

Nel corso di questo periodo che ci separa dall'inizio del campionato Riviera Basket Rimini andrà sul mercato alla ricerca di due rinforzi efficaci, individuati in un playmaker ed un lungo, per affrontare in modo competitivo un torneo che si prefigura sempre più complicato.

Invitiamo tutti coloro che lo desiderano ad unirsi al gruppo, l'allenamento è aperto a tutti. Appuntamento il martedì ed il giovedì alla CARIM alle 19:30 muniti di green pass o tampone negativo.

Portate con voi anche tanta voglia di giocare e non ve ne pentirete di sicuro.

www.rivierabasket.org