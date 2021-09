Santarcangelo, la "Grande lotteria dell'Estate" ecco tutti i biglietti vincitori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:27 - 27 Settembre 2021

Ingresso della Pro Loco di Santarcangelo.

In occasione della Fiera di San Michele, nella giornata di domenica 26 settembre, si è svolto l’appuntamento conclusivo de "La Grande Lotteria dell’Estate", iniziativa promossa da Pro Loco Santarcangelo, con la collaborazione delle Associazioni Noi della Rocca e Città Viva.

L’estrazione dei 10 premi in palio si è svolta, alle ore 17 sotto il porticato delle “Beccherie”, sede dell'Ufficio IAT Pro Loco.



Tra i premi più ambiti, il buono viaggio offerto da Pro Loco con la collaborazione dell'Agenzia Viaggi Acerboli, un dipinto di Quinto Bonfè, un TV color offerto da Elettro Star, una bellissima Litografia di Pino Boschetti accompagnata da una cena offerta dal ristorante Da Mario, ancora opere dell'Associazione Santarcangelo dei Pittori, con cene offerte da Calycanto e Trattoria del Passatore, un prosciutto offerto dal Salumificio Lombardi ed altri bellissimi premi.



Il biglietto del primo premio è stato venduto presso il Caffè DonMinzoni 54.



Filberto Baccolini, Presidente dell’Associazione, così commenta:

“Siamo come Pro Loco contenti di questa iniziativa che ha coinvolto volontari, Associazioni del territorio,cittadini ed ospiti.

L’intento partì dopo il restauro della Celletta Roccari, in via Giovanni Pascoli, quando insieme ad alcuni soci, conversando, abbiamo pensato che con una lotteria si potessero recuperare fondi per un ulteriore intervento di ristrutturazione sempre dedicato ad una celletta, ed in questo specifico caso, della Celletta di via della Cella, adiacente al Campanone Vecchio.

Siamo quindi soddisfatti di questo esito, riconosciamo che i tempi sono stati stretti ma ci tenevamo che questo progetto si compisse entro la fine dell’anno.

La Pro Loco non solo si occupa dell'organizzazione di eventi, ma si dedica soprattutto della promozione della città e se può essere di aiuto per la realizzazione di piccoli restauri, siamo molto felici di farlo.”

Ecco l’elenco dei numeri vincenti ed il rispettivo premio.

1° PREMIO BUONO VIAGGIO N° 0482

2° PREMIO QUADRO BONFÈ N° 2.123

3° PREMIO TV COLOR N° 3.973

4° PREMIO LITOGRAFIA + CENA N° 2.950

5° PREMIO QUADRO + CENA N° 1.684

6° PREMIO QUADRO + CENA N° 3.974

7° PREMIO PROSCIUTTO N° 5.161

8° PREMIO LATTA OLIO 5 LITRI N° 2.794

9° PREMIO VISITA GUIDATA N° 5.156

10° PREMIO BUONO PASTA FRESCA N° 3.746



I premi si possono ritirare presso l'Ufficio IAT Pro Loco, in via Battisti 5, fino al 31 dicembre 2021.