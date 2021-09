Malori e feriti alla Nove colli: superlavoro per il 118. Intervenuta anche l'eliambulanza

| 08:29 - 27 Settembre 2021

Una mattinata di gran lavoro per il 118 a causa degli interventi legati alla competizione ciclistica Gran Fondo Nove Colli. La corsa, che si snoda tra l'entroterra di Cesena e la Valmarecchia, ha visto purtroppo il verificarsi di cadute e malori, che hanno richiesto l'intervento dei sanitari. La situazione più grave è capitata ad un ciclista 51enne toscano che si è accasciato a terra. L'uomo è stato soccorso dal 118 intervenuto anche con l'eliambulanza. Si trova in terapia intensiva al Bufalini con gravi lesioni alla colonna vertebrale e rischierebbe la paralisi. Sempre nella mattinata altri due ciclisti con traumi seri occorsi durante la gara. Uno di loro ha un trauma cranico, l'altro uno toracico.

Un altro atleta straniero è invece stato colto da malore vicino al Barbotto, la strada che collega Mercato Saraceno a Perticara che, nel percorso di gara vede i clicisti proseguire per Sogliano, ed ha una pendenza del 18%. L'uomo, di nazionalità francese, è svenuto venendo subito soccorso. Anche lui si trova ricoverato al Bufalini. Non sono mancati altri malori che hanno colto alcuni ciclisti anche dopo il termine della gara.



Questi i risultati della competizione: Luca Chiesa vince l'edizione 2021. Ha tagliato il traguardo precedendo Fabio Cini e Stefano Bonanomi. Leggi la notizia.