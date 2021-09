Puliamo il Mondo a Rimini, poca partecipazione ma tanti rifiuti raccolti

Attualità

Rimini

| 07:56 - 27 Settembre 2021

I volontari all'opera.

Venerdì e sabato scorsi i volontari di Legambiente Valmarecchia hanno partecipato a Puliamo il Mondo edizione 2021 con due appuntamenti a Rimini.

Venerdì 24, la mattina, i volontari si sono concentrati nella zona di San Giuliano Mare. Con l'aiuto di tanti bambini è stata effettuata una piccola pulizia. Non tanto il materiale raccolto ma i bambini si sono dimostrati molto curiosi su come differenziare il rifiuto e sul perché quei materiali si trovassero in quelle zone.

Oltre alla pulizia è stato spiegato ai piccoli come diventare più sostenibili e sulle buone azioni che si possono fare abitualmente.

Sabato 25 i volontari hanno ripulito l’Anfiteatro Romano.

"Nonostante la poca partecipazione della cittadinanza alla pulizia" dicono gli organizzatori "siamo felici di aver potuto tener aperto un monumento che solitamente è chiuso."

Diverse le persone hanno chiesto di visitare l’interno e soprattutto, grazie alla collaborazione con Ecomuseo Rimini e Musei di Rimini, c'è stata la possibilità di ascoltare Camilla Acampora, che ha descritto l’importanza di questa opera all’interno della storia di Rimini.

I volontari che hanno ripulito l’area sono riusciti a riempire ben 16 sacchi di materiale vario, tra cui cartoni, alcuni capi di abbigliamento e tanti articoli da fumo e bottiglie di vetro.

"Siamo felicissimi di aver tolto il materiale che rendeva la zona degradata, sperando di riuscire a proporre eventi che possano riaprire l’area, vi invitiamo a partecipare alle iniziative e a seguirci sui social per conoscere i prossimi appuntamenti" concludono gli organizzatori.