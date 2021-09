Calcio D, Sammaurese: Giannini e Bonandi stendono la Correggese (2-0)

Sport

San Mauro Pascoli

| 21:02 - 26 Settembre 2021

La squadra della Sammaurese (foto Fb del club).

Il Macrelli sorride alla Sammaurese, che, grazie ad un goal per tempo, piega la Correggese per 2-0 con pieno merito e guadagna i primi punti del campionato. Dopo un avvio equilibrato, con un’occasione per parte, i giallorossi, oggi in tenuta nera, iniziano a spingere con maggiore intensità. I frutti della spinta giungono al 39′, quando Scarponi fugge via sfruttando un fallo laterale battuto in maniera astuta e trova in mezzo Giannini, bravissimo a trafiggere il portiere ospite con istinto rapace.

Nella ripresa, nonostante la pioggia, i ragazzi di mister Protti cercano di chiuderla e ci riescono dopo una decina di minuti grazie a Bonandi, abile a impossessarsi della sfera in area e insaccare con un tocco delizioso. Nel frattempo, sebbene si intensifichi il maltempo, scemato e poi ripreso di nuovo verso fine gara, la Sammaurese tiene ottimanente il rettangolo verde, provando anche a calare il tris in varie circostanze. Al triplice fischio è festa per i primi tre punti in campionato, peccato per l’infortunio di Migani, che ha lasciato in barella il campo. A lui il nostro in bocca al lupo per un pieno e veloce rientro.

Il tabellino

SAMMAURESE-CORREGGESE 2-0

Sammaurese: Adorni, Gurini, Bolognesi (49’ st Mantovani), Benedetti, Migani (24’ st Casadio), Gregorio, Gaiola, Scarponi (16’ st Lombardi), Merlonghi (47’ st Masini), Bonandi (33’ st Diop), Giannini. A disposizione: Golinucci, Sedioli, Misuraca, Zavatta. Allenatore: Protti.

Correggese: Lugli, Rota, Riccò (27’ st De Santis), Roma (18’ st Pasquini), Mazzotti (12’ st Calì), Cavallari, Ba (25’ st Davighi), Manuzzi (37’ st Landini), Lucatti, Simoncelli, Damiano. A disposizione: Mora, Guglielmi, Galli, Galletti. Allenatore: Graziani.

Arbitro: Cravotta di Città di Castello (Persighini e Donati di Macerata).

Reti: 41’ pt Giannini, 9’ st Bonandi.

Note: ammoniti: Bonandi (S), Ba, Simoncelli (C). Angoli: 4-1. Recupero: 1’ pt e 6’ st.