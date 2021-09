Calcio D, il Cattolica piega l'Ambrosiana: decide Docente nella ripresa (1-0)

Sport

Cattolica

| 19:02 - 26 Settembre 2021

L'attaccante Emilio Docente.

Prima vittoria in campionato per il Cattolica che al Calbi stende l'Ambrosiana per 1-0. Match winner l'attaccante Docente che al 16' della ripresa ha raccolto un conclusione di Abubakar finita sul palo al termine di una discesa sulla corsia destra: l'attaccante è stato lesto a raccogliere la palla in antcipo sul portiere. Al 35' lo stesso Docente ha sagliato un rigore tirandolo addos al portiere. Lo stesso Docente ha avuto qualche minuto dopo l'occasione per raddoppiare, ma dopo il felice controllo ha sparato alle stelle. Negli ultimi dieci minuti l'Ambrosiana ha messo alle corde il Cattolica impegnando la retroguardia con numerosi traversoni ma senza creare vere occasioni da rete. In tribuna il patron Massimo Nicastro.

Il tabellino

Cattolica - Ambosiana 1-0

CATTOLICA (4-3-3): Scotti; Landolfo (32’ st Greco), Nanni, Palazzi, Moricoli; Santoni, Zebli, Palumbo; Abubakar, Docente (41’ st Morri), Sabba (25’ st Labas). A disp.: Iglio, Cambrini, Magi, Zaza, Rango, Nisi. All.: Lilli.

AMBROSIANA (3-4-1-2): Nannetti; Leggero, Ferrrando (36’ st Costa), Menini; Dall’Agnola, Menolli (22’ st Manconi), Erman, Chiappini (24’ st Pennazzi); Malagò; Bernasconi, Louka (21’ st Righetti). A disp.: Fumanelli, Giordano, Rossignoli, Zampini, Maffini. All.: Pugliese.

ARBITRO Martini di Valdarno.

RETE: 16’ st Docente.

NOTE: rigore sbagliato da Docente al 35’ st. Spettatori 200. Ammoniti Labas e Menini. Angoli 5-9