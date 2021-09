Rimini Calcio, buon punto in rimonta con l'ostica Bagnolese (2-2)

Sport

| 18:34 - 26 Settembre 2021

Piscitella, a segno per la prima volta con la maglia del RImini.

Il Rimini rimonta due reti sul campo dell'ostica Bagnolese e porta a casa un punto più che meritato. I biancorossi partono all'attacco, Tomassini colpisce la traversa di testa al 13', su cross di Tonelli. La Bagnolese passa in vantaggio a sorpresa al 17' con un tiro di Michael dal limite dell'area che si infila all'incrocio dei pali. Gli ospiti raddoppiano a inizio ripresa con un colpo di testa vincente di Dembacaj su cross da calcio d'angolo, capitalizzando al massimo le occasioni create. Gaburro cambia tre giocatori: fuori Panelli in difesa e dentro l'under Pietrangeli, fuori Andreis e dentro Greselin a centrocampo a fianco degli altri "over" Tonelli e Tanasa, in avanti cambio del centravanti, con Germinale al posto di Tomassini. Ed è proprio l'ex Vis Pesaro a sfiorare subito il gol con un colpo di testa che chiama Corradi al salvataggio miracoloso. Il Rimini spinge, con l'ingresso anche di Mencagli, e trova il gol al 77' con Piscitella. Cinque minuti dopo Mencagli in rovesciata scheggia la traversa. Ancora l'attaccante manca il bersaglio di testa, ma il gol è nell'aria e arriva all'88', grazie a un rasoterra di Greselin che si infila nell'angolino.



Bagnolese - Rimini 2-2



BAGNOLESE (3-5-2): Corradi - Dembacaj, Capiluppi, Bertozzini - Calabretti Dan., Buffagni, Marani (88' Operato), Calabretti Dav. (68' Guerra), Mhadhbi - Michael (61' Bocchialini), Rustichelli (87' Lombardo, 95' Riccelli).

In panchina: Cavallini, Cortesi, Romanciuc, Tzvetkov

All. Bonini,

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli (54' Greselin), Haveri - Andreis (54' Pietrangeli), Tanasa (71' Mencagli), Tonelli - Gabbianelli, Tomassini (54' Germinale), Ferrara (63' Piscitella).

In panchina: Piretro, Contessa, Berghi, Pari.

All. Gaburro.



ARBITRO: Gasperotti di Rovereto.

RETI: 17' Michael, 50' Dembacaj, 77' Piscitella, 88' Greselin.

AMMONITI: Rustichelli, Tanasa, Bertozzini, Capiluppi, Lombardo

ESPULSI: nessuno.

NOTE: Corner 1-4.