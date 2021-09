Calcio: un rigore di Santoni lancia il Vis Misano, Spontricciolo k.o. di misura (1-0)

Sport

Misano Adriatico

| 18:20 - 26 Settembre 2021

Un momento dell'incontro.



Misano - Spontricciolo 1-0



S.S. Misano: Pontet, Bonetti (28' st Travagliati), Tonini, Pironi, Manconi (3' st Lepri), Londero, Nigro (9' st Santoni), Antonelli (1' st Mussoni), Pontellini (17' st Torsani), Gravina, Fabbri. A disp.: Alessandrini, Conti, Pratelli, Maltoni. All.: Fernando de Argila.



Spontricciolo: Tani, Fabbri S, Pivi (28' st Tonti), Mohamed (1' st Zamagni), Ioli, Radu, Fabbri A, Meluzzi (11' st Cugnigni), Capriotti (23' st Durante), Brisigotti, Giovanelli (23' st Tamburini). A disp.: Martini, Borgognoni, Giovannini, Gjoshi. All.: Fabio Pellegrino.





Arbitro: Sig. Lorenzo Zannoni (Sez. di Cesena)

1° Assistente: Sig. Enrico Cereti (Sez. di Cesena)

2° Assistente: Sig. Joel Armando Njieukam (Sez. di Cesena)



Reti: 38' st Santoni (MIS) su rigore.

Note: Ammoniti: Zamagni (SPO), Tonini (MIS), Brisigotti (SPO), Ioli (SPO).



MISANO (Commento a cura dell'ufficio stampa del Vis Misano) Terza giornata di campionato che vede una partita molto contratta e con pochi spunti. La prima vera azione pericolosa è sui piedi degli ospiti che cercano la rete in contropiede, ma Fabbri, servito da Brisigotti, calcia debole tra le mani di Pontet. Al 23’ un errore in disimpegno dello Spontricciolo regala a Nigro l’occasione per il vantaggio ma il suo tiro dal limite trova pronto Tani che alza sopra la traversa. Al termine della prima frazione di gioco ancora lo Spontricciolo in contropiede cerca di sorprendere i locali ma il tiro in diagonale di Capriotti esce a lato. Il secondo tempo si svolge sulla falsa riga del primo, con poche emozioni per il pubblico. Succede tutto nel finale: all’82’ Zamagni atterra in area Santoni, l’attaccante locale si presenta sul dischetto e batte Tani. Il Misano ha anche l’occasione del raddoppio, ma il tiro di Torsani in contropiede viene respinto da Ioli. Sullo scadere lo Spontricciolo cerca il pareggio con Fabbri, ma Lepri chiude e permette al Misano di portare a casa i tre punti.