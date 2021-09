RiminiWellness, scommessa vinta: migliaia di persone hanno riempito il polo fieristico

Sport

Rimini

| 17:14 - 26 Settembre 2021

Un momento di RiminiWellness edizione 2021.



Si conclude oggi (domenica 26 settembre) RiminiWellness 2021, la manifestazione di Italian Exhibition Group punto di riferimento per il mondo del fitness, dello sport e della sana alimentazione.



Questa Active Edition ha riscosso un successo oltre le aspettative. I tre giorni di manifestazione sono stati una vera celebrazione di socialità e gioia del ‘popolo’ sportivo e di tutti gli appassionati di wellness e fitness. Infatti, tra venerdì e domenica, migliaia di persone si sono riversate presso il polo fieristico riminese con tanta voglia di rincontrarsi per vivere insieme momenti di puro divertimento. È un forte segnale di fiducia per un settore che è stato tra i più penalizzati nell’ultimo anno e mezzo e che, da qui, riparte con nuovo slancio.



La soddisfazione non è stata solo di Italian Exhibition Group, che ha scommesso sull’evento nonostante la complessità del momento, ma anche delle aziende e trainer che hanno raccolto la sfida e hanno voluto essere presenti alla kermesse con una ricca offerta. Entusiasti i visitatori che hanno animato i 10 padiglioni, partecipando senza risparmiarsi alle centinaia di attività presenti in un ricchissimo palinsesto che spaziava dalle discipline ad alto impatto, a quelle olistiche, fino alle conferenze e gli incontri formativi. Ancora una volta è emerso, quindi, come il settore del fitness sia in grado di unire, abbattendo qualsiasi barriera.



RiminiWellness, nella versione Active Edition, è stata la prova generale della manifestazione che tornerà nel suo massimo splendore nell’edizione del 2022.