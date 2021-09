Rimini Wellness: tra gli ospiti Sara Croce, showgirl di Canale 5

Sport

Rimini

| 14:25 - 26 Settembre 2021

Sara Croce a Rimini Wellness.

La bellissima showgirl Sara Croce oggi ospite a RiminiWellness. “È la mia prima volta a RiminiWellness e sono molto curiosa", ha detto, per me il wellness è tutto, vado in palestra 4-5 volte a settimana - da ormai sei anni faccio pesi - e mi ha aiutato molto per il lavoro che faccio, soprattutto per l’autostima, che mi ha portato ad avere anche la faccia tosta per andare a fare i provini e superarli”.

Progetti futuri? “Sto lavorando con Paolo Bonolis, farò corsi di recitazione e sarò al Festival del Cinema di Roma. Mi piacerebbe fare l’attrice.

Cosa la incuriosisce di più del mondo di RiminiWellness?

Mi incuriosisce soprattutto il mangiare ‘fit’, in Italia dovrebbe essere più valorizzato, e poi ovviamente l’abbigliamento, i corsi".