Coronavirus Rimini: 31 nuovi casi ma salgono a sei i pazienti in terapia intensiva

| 15:07 - 26 Settembre 2021

Bollettino Covid 26 settembre 2021.



In Provincia di Rimini si registrano 31 casi di contagio da nuovo coronavirus, 11 sintomatici e 20 asintomatici. Salgono a sei le persone ricoverate in terapia intensiva (+1). In questa settimana, nel riminese, 179 casi, media 26 al giorno



In regione i ricoveri in terapia intensiva rimangono 48, a fronte del ricovero in più a Rimini e a una dimissione per il bolognese, mentre salgono a 386 quelli nei reparti Covid (+3). Deceduta una 73enne della provincia di Parma. I nuovi casi sono 340, su un totale di 25.931 tamponi (Tasso di positività 1,3%).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 73 nuovi casi, seguita da Ravenna (53), Modena (47), Parma (40) e Reggio Emilia (34); poi Rimini (31), Forlì (22), Piacenza e Ferrara (entrambe 12). Quindi Cesena (10) e, infine, il Circondario Imolese (6).