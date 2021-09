Meteo: in arrivo rovesci e temporali, settembre si chiude all'insegna della varabilità

Attualità

Rimini

15:31 - 26 Settembre 2021

Bollettino meteo 27-28-29 settembre 2021.

Il transito di un’ondulazione in quota sta apportando precipitazioni diffuse ed intense sull’Emilia-Romagna, in evoluzione da ovest verso est. Si prevede un coinvolgimento del riminese tra il

pomeriggio e la serata con rovesci e temporali.



Si ricorda che è valida l’allerta meteo n.86\2021 per temporali su tutto il territorio provinciale.



Lunedì 27 settembre

Stato del cielo: addensamenti residui nella prima parte di giornata, con graduali schiarite tra pomeriggio e sera a partire dalle pianure ed annuvolamenti che rimarranno più consistenti in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: tra notte e prima mattinata possibili residui rovesci sparsi anche a carattere di temporale, in via di esaurimento a partire dalla costa. Sui rilievi permarrà variabilità pomeridiana con locali piovaschi o rovesci.

Temperature: in diminuzione, con minime comprese tra i 15 gradi dell’entroterra e i 19\20 gradi della costa; massime comprese tra 20 e 23 gradi.

Venti: deboli, in prevalenza settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Martedì 28 settembre

Stato del cielo: al mattino sereno o poco nuvoloso; tendenza ad aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera, per sviluppo di addensamenti cumuliformi sui rilievi e incremento della copertura stratificata da ovest, più consistente nelle ore serali.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati piovaschi sparsi nelle ore pomeridiane e serali sull’entroterra.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 14 e 18 gradi, massime in aumento, comprese tra 22 e 25 gradi.

Venti: deboli orientali, in rotazione tra sud e sud-est dal tardo pomeriggio.

Mare: poco mosso; aumento del moto ondoso al largo in serata, fino a mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 29 settembre

Stato del cielo: nuvolosità variabile al mattino con addensamenti alternati a temporanee schiarite; molto nuvoloso tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: nelle ore pomeridiane condizioni di variabilità con locali rovesci o temporali; aumento dell’instabilità in serata con probabili rovesci diffusi, più consistenti sul tratto costiero.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra 14 e 18 gradi, massime comprese tra 22 e 26 gradi.

Venti: deboli variabili, in prevalenza dai quadranti occidentali tra mattina e pomeriggio. Dalla sera tendenza a rotazione dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso tra mattino e pomeriggio, moto ondoso in aumento fino a mosso in serata.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: residua instabilità nelle prime ore di giovedì 30 ottobre con possibili rovesci a cui seguirà una decisa attenuazione della nuvolosità. Una temporanea rimonta dell’alta pressione garantirà tempo più stabile e soleggiato nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 ottobre. Temperature in calo giovedì e in nuovo aumento tra venerdì e sabato, su valori prossimi alla

media del periodo.



