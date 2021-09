A Riccione taglio del nastro di A – Social Space, per il sostegno alle dipendenze patologiche

Attualità

Riccione

| 11:19 - 26 Settembre 2021

Il taglio del nastro.

Inaugurato ieri pomeriggio, sabato 25 settembre, a Riccione in via Mantova,6 lo spazio di relazione sociale e digitale A – Social Space promosso dalla U.O. Dipendenze Patologiche Ambito di Rimini in collaborazione con il Distretto di Riccione. A tagliare il nastro Renata Tosi, sindaco nonchè presidente del Comitato socio sanitario del Distretto Riccione di cui fanno parte 13 Comuni dell’area sud e Riccardo Valiero, Direttore Distretto Riccione Ausl Romagna. Le attività del nuovo spazio saranno rivolte a giovani e persone in età adulta dipendenti da gioco d’azzardo e patologico, videogiochi, difficoltà relazionali, in particolare giovanili.





“Sono certa che questo sarà un luogo e punto di riferimento di estrema utilità - ha detto Renata Tosi – per tutti coloro che oggi, si trovano a combattere dipendenze che possono rovinare la vita compromettendo le relazioni, sia famigliari che sociali. Ecco perché bisogna agire ai primi segnali e cercare un aiuto dagli operatori sanitari. Questa sede, concessa all’Ausl in comodato gratuito, dovrà essere una sentinella per tutti i Comuni del Distretto di Riccione”.





“Si tratta di una struttura molto importante - ha affermato Riccardo Varliero - come punto d’integrazione dei servizi socio-sanitari del territorio per educare le persone alle buone pratiche della tecnologia. Dall’uso del cellulare e dei videogiochi alle varie forme di dipendenza da gioco patologico e d’azzardo. Con la pandemia questo fenomeno si è aggravato, questo sarà uno spazio a disposizione di tutti”.