Minore alla guida di un’auto, fornisce documento falso e poi fugge: denunciato 17enne

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:47 - 26 Settembre 2021

Il 17enne è fuggito al controllo.

E’ stato denunciato dai carabinieri di Riccione per resistenza a Pubblico Ufficiale e per aver fornito una falsa identità ai militari. Queste le accuse a un 17enne, residente in Valconca, fermato alla guida di un’auto a Misano: al momento del controllo ha presentato un documento d’identità palesemente contraffatto, poi, sentitosi scoperto, è partito improvvisamente con il mezzo, facendo cadere il carabiniere a terra. Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciare il minore a casa. Per lui è scattata la denuncia.