Basket B, Supercoppa: Faenza approda alla finale: affronta il Cividale

Sport

Faenza

| 01:06 - 26 Settembre 2021

Finale di Supercoppa. I Raggisolaris continuano la loro grande marcia nella Final Eight di Lignano Sabbiadoro, superando anche Vigevano in semifinale, e conquistando così l’ultimo atto della manifestazione dove affronteranno Cividale. Il match si giocherà domenica 26 settembre alle 15.30 e sarà trasmesso sul digitale terrestre (in chiaro) sulle frequenze di MS Sport, sul canale 814 Sky MS Channel (satellite, pay), sul canale 54 di TivuSat (satellite), in chiaro e in streaming su LNP PASS (per abbonati).

Ancora privi di Vico, fermo per i postumi del duro colpo alla testa subito nel quarto di finale contro Ancona, i Raggisolaris scendono in campo con grande determinazione, soffrendo però Vigevano nel finale del primo quarto, come dimostra l’allungo dei lombardi fino al 25-14. Faenza riordina le idee e grazie alla solita difesa inizia a macinare gioco, ribaltando l’inerzia e portandosi avanti 50-41. L’Elachem ricuce il gap e inizia così una gara punto a punto all’insegna dell’equilibrio, tanto che a 21’’ dalla fine il punteggio è 68–68.

Vigevano chiama time out e al rientro in campo la rimessa dal fondo, ma Petrucci è lesto ad anticipare l’avversario grazie anche al prezioso aiuto difensivo di Ugolini e segna il 70-68. Reale manda in lunetta Gatti a 5’’ dalla sirena che segna solo un libero (69-70 a 5’’) poi i lombardi fanno fallo su Poggi a 4’’. Il pivot è glaciale dalla lunetta segnando un perfetto 2/2 che chiude i conti.

Il tabellino

Raggisolaris Faenza - Elachem Vigevano 72-69

FAENZA: Bianchi ne, Mazzagatti ne, Ferrari, Siberna 14, Vico ne, Ballabio 6, Poggi 11, Reale 18, Morara, Petrucci 12, Ugolini 11, Cortecchia ne. All.: Serra

VIGEVANO: Ferri 10, Tagliavini ne, Radchenko, Procacci 6, Mercante 14, Rosa, Giorgi 11, Spaccasassi ne, Rossi 2, Kahnt ne, Gatti 11, Peroni 15. All.: Piazza

ARBITRI: Grappasonno e Andreatta

NOTE Uscito per falli: Morara

PARZIALI: 14-25; 33-37; 51-48