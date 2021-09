Basket B, RivieraBanca brilla nello scrmmage con i Tigers (91-77)

Sport

Rimini

| 00:59 - 26 Settembre 2021

Buon test per RBR che davanti ad un ritrovato pubblico al Flaminio vincono lo scrimmage contro Cesena giocando una pallacanestro dinamica e piacevole per i primi 30', nel finale entrambe le squadre hanno rallentato un po' i ritmi a risultato ormai acquisito. Buoni segnali per coach Mattia Ferrari da parte di tutti gli effettivi scesi in campo, che hanno impresso ritmo e velocità all'azione mostrando una buona condizione in vista dell'esordio in campionato.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 3 ottobre alle ore 18 al PalaSojourner per la prima giornata di campionato contro Real Sebastiani Rieti.

Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-Tigers Cesena 91-77

RIMINI: Mladenov 18 (5/6, 1/4), Rossi (0/1 da tre), Amati, Scarponi 10 (4/5, 0/6), Rivali 3 (0/1, 1/1), Bedetti 14 (2/3, 3/5), Rinaldi 11 (4/9, 0/2), Fabiani 8 (3/6), Masciadri 15 (3/5, 3/3), Saccaggi 12 (0/1, 4/7), Carletti. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

CESENA: Bugatti 13 (5/5, 0/1), Nwokoye 10 (2/5), Anumba 4 (1/3, 0/2), Mascherpa 19 (4/7, 2/5), Moretti 9 (0/2, 2/5), Gallizzi 5 (1/4 da tre), Ndour 2 (1/1), Arnaut (0/1, 0/2), Brighi 8 (1/1, 2/6), Genovese 7 (2/4, 1/6), Giorgini NE, Bertini NE. All. Tassinari, Baroncini.

PARZIALI: 30-14, 55-36, 81-54