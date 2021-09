Calcio RSM, successi per Domagnano, Tre Penne, Pennarossa e Virtus

Sport

Repubblica San Marino

| 19:33 - 25 Settembre 2021

Con un netto 3-0 ai danni del Cailungo il Domagnano conferma la vittoria d’esordio e si lancia in vetta alla classifica a punteggio pieno in coabitazione con Pennarossa e Tre Penne, aspettando La Fiorita. Gli uomini di Mancini, di scena oggi a Fiorentino, costruiscono il successo interamente nella ripresa: apre la doppietta di Karim Bara, mentre il sigillo sui tre punti lo mette Fancellu in pieno recupero. Per il Cailungo, è il secondo 0-3 dopo quello inaugurale contro il Fiorentino.

Allora fu fatale ai rossoverdi la tripletta di Ben Kacem, che si conferma ispirato anche al cospetto dei campioni della Folgore, comunque in grado di impattare dopo il vantaggio avversario e di chiudere la sfida con in tasca il primo punto del torneo. Il vantaggio è infatti rossoblù, con il bomber marocchino (in vetta alla classifica cannonieri con quattro gol in due gare) a segno al 34’. Pressochè immediata la reazione della Folgore, che pareggia meno di 2’ dopo con Sottile – match winner nella scorsa finale Scudetto – ma che non trova poi il guizzo per portare a casa i primi tre punti nel torneo. Il Fiorentino sale a quota 4 punti e si piazza momentaneamente alle spalle del terzetto composto da Domagnano, Tre Penne e Pennarossa.

I biancoazzurri di Città bissano la vittoria d’esordio superando con il minimo scarto la Juvenes-Dogana, che incassa al 13’ il gol di Badalassi (secondo centro in due gare per l’ex Folgore) ed è infine costretta a registrare il secondo k.o. di fila. Anche il Pennarossa fa suoi i tre punti in virtù di un 1-0, esattamente come era avvenuto una settimana fa contro il Faetano: stavolta è il San Giovanni a cadere sotto i colpi – anzi, il colpo – della squadra di Andy Selva, che passa nel cuore della ripresa con Tamburini e che protegge fino in fondo il vantaggio nonostante l’espulsione (doppio giallo) comminata a Righi a 20’ dal termine.

Nell’anticipo del venerdì era arrivato il primo hurrà della Virtus, capace di piegare il Cosmos – al debutto dopo il turno di riposo osservato alla 1° giornata – per 2-0, effetto delle marcature di Golinucci al 47’ e di Joel Apezteguia al 53’. Virtus così a tre punti al pari del Fiorentino, del San Giovanni, del Tre Fiori (a riposo) e anche de La Fiorita, quest’ultima in grado di raggiungere il terzetto di testa in caso di vittoria, domani, a spese del Murata.

I tabellini

VIRTUS

Passaniti; Gori, Nodari (dall’83’ Rinaldi), Giacomoni, Castiglioni (dal 71’ Magri), Ciacci, Baiardi, Golinucci, Apezteguia, Angeli (dall’83’ Tadzhybayev), Sorrentino (dal 71’ Focaccia)

A disposizione: Semprini, Battistini, Ermeti

Allenatore: Luigi Bizzotto

COSMOS

Gregori; Cavalli, Zafferani (dal 59’ Braghiroli), Cervellini (dal 46’ Venerucci), Sartini, Zaghini, Solazzo (dall’80’ Della Valle), Valentini, Stella (dal 74’ Neri), Di Addario, Ura

A disposizione: Batori, Bartolucci, Pari

Allenatore: Alessandro Fabbri

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Francesco Mineo, Fabrizio Morisco

Quarto Ufficiale: Salvatore Tuttifrutti

Ammoniti: Di Addario, Gori, Focaccia

Marcatori: 47’ Golinucci, 53’ Apezteguia

JUVENES-DOGANA

Manzaroli; Urbinati (dal 74’ Ancora), Rossi, Muccini, Mezzadri, Boldrini, Baldazzi (dal 68’ Zucchi), Giangrandi, Tedesco (dal 68’ Pasquinelli), Merli (dall’88’ Tumidei), Baldini

A disposizione: Guidi, Camillini, Michelotti

Allenatore: Manuel Amati

TRE PENNE

Migani; Sartori, Cauterucci (dal 53’ Lombardi), Cesarini, Casadei, Vandi, M. Semprini (dal 69’ Cibelli), Righini (dal 53’ Battistini), Badalassi, Gai, Pieri (dal 19’ P. Semprini)

A disposizione: Lanzoni, Zafferani, Grillo

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon, Laura Cordani

Quarto Ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Righini, Rossi, Mezzadri, Cibelli, Lombardi

Marcatori: 14’ Badalassi

PENNAROSSA

Semprini; Righi, Martin, Tomassini, D. Conti, Raffelli, A. Conti, Zago, Tiboni (dal 74’ Stefanelli), Tamburini (dall’81’ Halilaj), Rastelli (dall’81’ Sebastiani)

A disposizione: Giuliani, Baldani, Mariotti, Capozzi

Allenatore: Andy Selva

SAN GIOVANNI

De Angelis; Paoloni, Senja, Angelini, G. Conti, Berardi, Magnani, Strologo, Marigliano, Ugolini, Mema

A disposizione: Montagna, Matteoni, Tommasi

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Andrea Guidi, Alfonso Giannotti

Quarto Ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Marigliano, Tomassini, Angelini, Senja, Strologo, Magnani, Righi

Espulsi: Righi (doppio giallo)

Marcatori: 58’ Tamburini

DOMAGNANO

Colonna; Parma (dall’87’ Averhoff), Rossi, Morena (dal 76’ Brighi), Faetanini, Mazzavillani, Ceccaroli, Bacchiocchi, Bara (dall’87’ Gabellini), Doria (dal 58’ Fancellu), Gaiani (dal 76’ Angelini)

A disposizione: Leardini, Nanni

Allenatore: Massimo Mancini

CAILUNGO

Gallinetta; Senja (dal 76’ Marinaro), Lusini, Grieco, Ferrari (dal 46’ Quaranta), Urbinati, Diallo, M. Muccioli (dal 60’ A. Muccioli), L. Cecchetti (dal 54’ Santucci), M. Cecchetti (dal 60’ Morri), Benedetti

A disposizione: La Monaca, Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Andrea Depaoli, Giovanni De Girolamo

Quarto Ufficiale: Domenico De Girolamo

Ammoniti: Bacchiocchi, Diallo, Ceccaroli

Marcatori: 50’ e 66’ Bara, 90+3’ Fancellu

FIORENTINO

Bianchi; Muccioli (dal 41’ Colonna), Baizan (dal 74’ Borgagni), Calzolari, Paglialonga, Molinari (dal 90+3’ Terenzi), Ben Kacem, Colagiovanni, Jaupi (dal 74’ Perlaza), Michelotti (dal 46’ Mastrota), Abouzziane

A disposizione: Ghamdaoui

Allenatore: Enrico Malandri

FOLGORE

Bicchiarelli; Brolli, Rosini, Arrigoni, Piscaglia, Hirsch, Aluigi, Spighi, Sottile 8dal 73’ Giardi), Fedeli, Dormi (dal 69’ Garcia)

A disposizione: Gueye, Bonini, Francioni, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Leonardo Battista, Andrea Zaghini

Quarto Ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Piscaglia, Ben Kacem, Garcia

Marcatori: 34’ Ben Kacem, 36’ Sottile