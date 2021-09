Calcio Promozione, Gabicce Gradara: sconfitta per 3-1 sul campo del Moie

Sport

Gabicce Mare

| 19:57 - 25 Settembre 2021

L'attaccante Ciaroni.

Prima battuta d'arresto per il Gabicce Gradara per 3-1 sul campo del Moie Vallesina che già due stagioni fa si impose all'esordio per 3-0. Una prova incolore per la squadra ospite che ha chiuso il primo tempo sul 2-0 (all'8' Rossetti, al 45' Cercaci), è andata sul 3-0 al 10' della ripresa con la rete di Mosca per riaprire il match poco dopo con una rete in mischia di Ciaroni. Ma è stato uno dei pochi acuti in una giornata in cui il Gabicce Gradara non ha brillato, sbagliando soprattutto molti passaggi e in pratica regalando le due reti al Moie che ha sfruttato al massimo le occasioni. In virtù dei risultati delle avversarie, in classifica il Gabicce Gradara è a 4 punti, a tre lunghezze dalla coppia di testa Osimana-Valfoglia (7) e nel prossimo turno affronterà in casa il Villa San Martino (ha battuto 2-0 l'Osimo Stazione), piegato in Coppa Italia 3-0 e che è a quota 6 in classifica.

Il vice allenatore Ivan Pazzini commenta: “Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori su tutte e tre le reti, la prima dopo appena otto minuti che ha messo in salita il match. Il Moie per il resto non ha impensierito mai il nostro portiere che non ha fatto una parata. Nella ripresa abbiamo giocato meglio rispetto alla prima frazione, la partita l'abbiamo fatta noi, siamo passati anche a tre dietro inserendo un attaccante in più, però non abbiamo trovato la via della rete. Dobbiamo archiviare subito questa sconfitta e lavorare in settimana sugli errori commessi per evitare di ripeterli e soprattutto alzare il grado di attenzione”.

Il tabellino

Moie Vallesina: Cerioni, Federici, Bentivoglio (71’ Francesco Balducci), Arcangeli, Pierpaolo Balducci (26’ Canulli), Colombaretti, Martellucci (65’ Serantoni), Mosca, Rossetti (75’ Massaccesi), Borocci (80’ Costantini), Cercaci. All. Rossi.

GabicceGradara: Azzolini, Difino (58’ Ulloa), Costa, Grandicelli, Passeri, Raggioli, Serafini, Grassi, Vegliò, Cinotti (86’ Intilla), Innocentini (47’ Ciaroni). All. Bartolucci.

Arbitro: Serenellini di Ancona.

Reti: 8’ Rossetti, 45’ Cercaci, 60’ Mosca, 66’ Ciaroni.