Tennis, Dennis Spircu trionfa al torneo Europe Under 12 di prima categoria a Krsko

Sport

Repubblica San Marino

| 17:45 - 25 Settembre 2021

Spircu vince Tennis Europe Krsko.

Il giovanissimo allievo della Galimberti Tennis Academy si conferma una volta di più una delle grandi promesse nel panorama nazionale e non solo, aggiudicandosi il torneo Tennis Europe Under 12 sloveno di Krsko, tappa di prima categoria del circuito, quindi con in gara alcuni dei migliori talenti della categoria a livello continentale.

Il riminese che fa base nell’Academy dell’ex davisman azzurro a Cattolica ha superato al primo turno lo sloveno Lan Konecnik per 4-6 6-2 6-0, al secondo ha sconfitto 6-3 6-2 il ceco Radek Lassan, nei quarti ha liquidato per 6-3 6-1 lo sloveno Martin Kolaric, in semifinale si è ripetuto ai danni del bulgaro Aleksandar Konstantinov (6-1 6-3), per completare poi la sua splendida cavalcata con il successo in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-4 6-2, in finale sul montenegrino Vuk Krstajic.

Vale la pena ricordare che in questa stagione Spircu ha conquistato i trofei nelle prime due prove del Circuito Junior Next Gen nazionale osservato dal settore tecnico federale vincendo i tornei di Villa Carpena (macroarea Nord-Est) e Lanciano (Centro-Sud), oltre ad aggiudicarsi singolare e doppio ai campionati regionali pugliesi Under 12 – Spircu è tesserato per il Ct Maglie - validi come qualificazione alla Coppa “Lambertenghi” (campionati italiani di categoria), dove a inizio settembre sui campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa ha raggiunto la finale in doppio, arrivando a un passo dallo scudetto. L’allievo di Giorgio Galimberti, inoltre, ha fatto parte della selezione italiana in gara nella 19esima edizione della Lampo Trophy Nation Cup, torneo internazionale under 12 per nazioni (targato Tennis Europe) andato in scena a inizio luglio sui campi dell’Olimpica Tennis Rezzato, nel bresciano.