DIRETTA TESTUALE Calcio D Bagnolese - Rimini 2-2 Finale

Sport

Rimini

| 15:32 - 26 Settembre 2021

Diretta testuale Bagnolese - Rimini.



Bagnolese - Rimini 2-2 (finale)



BAGNOLESE (3-5-2): Corradi - Dembacaj, Capiluppi, Bertozzini - Calabretti Dan., Buffagni, Marani (88' Operato), Calabretti Dav. (68' Guerra), Mhadhbi - Michael (61' Bocchialini), Rustichelli (87' Lombardo).

In panchina: Cavallini, Cortesi, Riccelli, Romanciuc, Tzvetkov

All. Bonini,

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli (54' Greselin), Haveri - Andreis (54' Pietrangeli), Tanasa (71' Mencagli), Tonelli - Gabbianelli, Tomassini (54' Germinale), Ferrara (63' Piscitella).

In panchina: Piretro, Contessa, Berghi, Pari.

All. Gaburro.



ARBITRO: Gasperotti di Rovereto.

RETI: 17' Michael, 50' Dembacaj, 77' Piscitella, 88' Greselin.

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 15



PARTITI!



10' Tomassini ci prova dal limite dell'area, ma il suo rasoterra è preda del portiere Corradi.



13' TRAVERSA RIMINI! Tomassini di testa ancora vicino al gol, su cross di Tonelli.



17' GOL BAGNOLESE. Tiro di Michael dal limite dell'area, palla all'incrocio dei pali imprendibile per Marietta.



23' Tomassini prova il tiro da centro area, ma la difesa della Bagnolese fa muro.



43' Tiro alto di Haveri. Il terzino ci prova con il sinistro, senza fortuna.



44' Ci prova Daniele Calabretti per la Bagnolese, palla che termina a lato.



Si chiude il primo tempo, gara equilibrata.



RIPARTITI!



50' GOL BAGNOLESE. Su calcio d'angolo il colpo di testa vincente di Dembacaj.



59' RIMINI VICINO AL GOL! Angolo per i biancorossi, Germinale colpisce di testa nell'area piccola, ma salvataggio di Corradi che alza miracolosamente sopra la traversa.



63' Tanasa ci prova dal limite dell'area, palla di poco fuori.



77' GOOOOOL RIMINI!! Piscitella riapre la partita infilando Corradi con uno splendido diagonale, risolvendo una situazione nata da una punizione dI Gabbianelli.



83' TRAVERSA RIMINI! Biancorossi sfortunati, Mencagli inventa una splendida rovesciata su cross di Piscitella, palla respinta dalla traversa.



84' Cross di Carboni, Mencagli gira di testa, palla fuori di poco.



88' GOOOOL RIMINI!!! Splendido rasoterra del centrocampista, che infila l'angolino basso. Pareggio meritatissimo.



FINITA. Buon punto del Rimini sul campo della Bagnolese.





ALTRI RISULTATI

Forlì - Aglianese 1-0

Lentigione - Ghiviborgo 2-1

Prato - Alcione Milano 0-2

Ravenna - Seravezza Pozzi rinviata per pioggia

Sammaurese - Correggese 2-0

San Donnino - Real Forte Querceta 0-0

Sasso Marconi - Athletic Carpi 0-3

Progresso - Mezzolara 0-0

Tritium - Fanfulla 2-2