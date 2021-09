Migranti fatti scappare da centro accoglienza e poi sequestrati: uno dei 'carcerieri' arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:23 - 25 Settembre 2021

Foto di repertorio.



La Polizia di Rimini ha arrestato lo scorso 23 settembre un cittadino magrebino che dovrà scontare 23 anni e 6 mesi di reclusione in carcere, in esecuzione di una sentenza della corte d'appello di Caltanissetta. Lo straniero è stato ritenuto responsabile, dai giudici siciliani, di aver fatto parte di un gruppo che organizzava la fuga di alcuni ospiti del Centro di Accoglienza e per Richiedenti Asilo di Pian del Lago (Caltanissetta). Secondo quanto ricostruito nelle indagini, i migranti venivano ospitati dal gruppo criminale, ma poi sequestrati e liberati dietro il pagamento di un compenso in denaro.