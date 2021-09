Basket RSM, vincono ancora Titans Under 19 e Basket 2000

| 14:02 - 25 Settembre 2021

E' ancora nel segno di Under 19 Titans e Basket 2000 il Campionato Sammarinese. Le due squadre, che avevano già strappato il foglio rosa nella prima giornata, si ripetono in questa seconda. La Pallacanestro Titano ha battuto 57-48 i Ducks (14 per Togni da una parte e 12 per Mazza dall’altra), mentre il Basket 2000 ha sconfitto il Ciu Ciu per 84-48 (21 di Riccardi e 20 di Lemme). Ora appuntamento alla terza giornata del girone in programma lunedì. Ad Acquaviva si sfideranno per il primato Under 19 e Basket 2000 (19.45), poi gara tra Ciu Ciu e Ducks (21.15). Mercoledì 29 sono in programma le semifinali, domenica 3 ottobre le due finali.

PALL. TITANO U19 – DUCKS 57-48

TITANO: Zafferani, Ricciotti 10, Togni 14, Lonfernini 8, Venturini 3, Zonzini 3, Lettoli 13, Guida 4, Zavatta 2.

DUCKS: Smerilli 7, Barrena 1, Cecchetti, Mazza 12, Fabbri 3, Giuliani 8, Moretti, Ercolani, Francini 8, Clementi 3, Guidi 6. All.: Smerilli.

Parziali: 15-18, 27-30, 43-37, 57-48.

La prima gara di serata è aspra e combattuta, con primo tempo favorevole ai Ducks e secondo all’Under 19. Nel primo periodo i giovani biancazzurri non riescono a trovare le giuste contromisure all’attacco neroverde, che con Smerilli, Giuliani e Francini (due triple, grande impatto) comanda la gara. I Titans viaggiano di rincorsa, sono a -3 al 10’ (15-18) e anche nel secondo parziale il distacco resta più o meno sempre lo stesso, nonostante una buona distribuzione di responsabilità in attacco per i baby.

Il terzo quarto è quello in cui la gara svolta. La difesa dell’Under 19 comincia a essere efficace, mentre in attacco Togni sale di livello e mette punti importanti. La tripla di Lonfernini vale il 43-37 al 30’ e nel quarto parziale la via per i più giovani pare tracciata, ma due triple di Mazza e Guidi rimettono tutto in discussione (46-44). A quel punto controreazione Titans: Ricciotti e Lettoli infilano due canestri importantissimi e Togni firma il successo con gli ultimi cinque punti. Secondo hurrà per l’Under 19.

BASKET 2000 – CIU CIU TEAM 84-48

BASKET 2000: Botteghi 2, Bombini 2, Borello 15, G. Ugolini 14, Papini, Guida, Liberti 11, Riccardi 21, Stefanelli 3, Gambi 4, Giancecchi 10, Lioi 2. All.: Paccagnella.

CIU CIU: Battazza 15, Lemme 20, Lanci, Valentini 8, Raschi 2, Briganti 3, Canali. All.: Tentoni.

Parziali: 17-10, 39-24, 66-38, 84-48.

Senza storia la seconda partita, con la favoritissima del torneo, il Basket 2000, che dilaga col passare dei minuti grazie a talento diffuso e buon gioco da parte di tutti gli uomini chiamati in causa. Il Ciu Ciu Team fa registrare assenze pesanti, tra cui quella di Tentoni, solo in panchina nelle vesti di coach, e riesce a controbattere solo nelle fasi iniziali di gara.

Nel primo parziale sono Ugolini e Lemme, da una parte e dall’altra, i leader dell’attacco (8 per entrambi), ma la squadra di coach Paccagnella riesce a trovare più soluzioni e va al primo mini-riposo avanti di 7 (17-10). Nel secondo quarto si scatena Borello, che con 11 punti in cinque minuti è l’anima del break col quale il Basket 2000 indirizza il match. All’intervallo è 39-24, nel terzo periodo si verifica l’allungo definitivo (66-38, 9 per Riccardi in questi 10’) e gli ultimi dieci minuti sono utili per fissare il punteggio finale a tabellone. Seconda vittoria per il Basket 2000.