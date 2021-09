Viserba, la negoziante Maria Pia festeggia 60 anni di lavoro

| 13:55 - 25 Settembre 2021



Sorpresa ed emozione, oggi (sabato 25 settembre) a Viserba, per Maria Pia Bernardi, premiata dal Comitato Turistico e dal sindaco Andrea Gnassi per la sua lunga carriera imprenditoriale.



"Per aver contribuito alla realizzazione e al consolidamento della zona commerciale di Viserba, tenendo accese le luci delle sue vetrine per oltre 60 anni", recita la targa che le è stata consegnata di fronte al negozio "Emporio 90", gestito insieme ai figli Roberto e Rosanna e alla nuora Giorgia Zaghini.



Sempre attenta al cliente, sempre elegante, Maria Pia iniziò a lavorare nel 1961, all'età di soli 18 anni, nel bazar dell'allora fidanzato Ezio Mazzotti situato a qualche decina di metri dall'attuale sede. Sposati nel 1966, sempre insieme, i coniugi allargarono la loro attività vendendo anche capi di vestiario. Poi, l'arrivo dei figli (Roberto nel 1968, Rosanna 15 mesi dopo). "Praticamente cresciuti in negozio", racconta Maria Pia.



Negli anni '90, la grande svolta, con l'insegna "Salsedine", che, a Viserba, ha sempre significato abbigliamento di qualità per signora.



Per un certo periodo, il negozio si è sdoppiato, aggiungendo un "Salsedine Uomo" aperto di fronte a quello per donna. Nel 2010, purtroppo, la perdita del marito.



La famiglia Mazzotti-Bernardi s'è unita ancora di più, proseguendo nel cammino di innovazione che l'ha sempre contraddistinta, nel segno del continuo investimento di risorse e capitali a favore della propria attività. E' così che nel 2011 apre "Emporio 90", negozio specializzato in abbigliamento uomo-donna, che con le sue vetrine illumina letteralmente la passeggiata di Viserba e per la qualità dell'offerta attira numerosi clienti anche da fuori.



Premio e complimenti meritati, dunque. Non solo per Maria Pia, ma anche per la sua bella famiglia.