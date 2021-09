Santarcangelo, lo storico edificio di via Battisti diventa un mercato coperto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:58 - 25 Settembre 2021

Banchi pesce nell'edificio di via Cesare Battisti.



"La pescheria comunale conferma la sua nuova vocazione di piccolo mercato coperto": così l'amministrazione comunale di Santarcangelo commenta l’assegnazione degli otto banchi presenti all’interno dello storico edificio di via Cesare Battisti, per la vendita di prodotti alimentari, che si è infatti completata in questi giorni. "Trova dunque conferma l'intento di rilanciare il commercio nel centro cittadino, affiancando ai prodotti ittici anche posteggi per la vendita di prodotti agroalimentari del territorio", evidenzia l'amministrazione comunale clementina. Quattro posteggi sono occupati da commercianti di prodotti ittici, uno dalla vendita di prodotti ortofrutticoli, uno per la vendita di formaggi e due per la vendita di prodotti di macelleria. Anche la durata dell’assegnazione si estende, passando a undici anni e tre mesi, mentre fra gli obblighi a carico degli esercenti figurano l’allestimento di banchi in conformità alle norme igienico-sanitarie, la pulizia dei posteggi e delle parti comuni della pescheria. Un momento inaugurale della pescheria con la nuova e variegata offerta merceologica è previsto per le prossime settimane, non appena tutti gli esercenti saranno operativi.