Terminati i lavori di messa in sicurezza e ammodernamento di via Michelangelo a Misano L’intervento ha riguardato un tratto di circa 200 metri per renderlo più funzionale e più sicuro per un importo di 100mila euro

Attualità Misano Adriatico | 11:03 - 25 Settembre 2021 Via Michelangelo. Con il rifacimento del manto stradale si sono conclusi in settimana i lavori di messa in sicurezza di Via Michelangelo nel quartiere residenziale di Belvedere. L’area, sviluppatasi principalmente negli anni ’60, necessitava di un ammodernamento. L’intervento ha riguardato, nello specifico, un tratto stradale di circa 200 metri per renderlo più funzionale, più sicuro, oltre che riqualificato anche dal puto di vista visivo. I lavori, partiti alla fine di luglio, hanno portato al rifacimento delle fognature per la raccolta delle acque meteoriche, alla realizzazione di nuovi marciapiedi e alla sostituzione della copertura d’asfalto.

L'importo di questo stralcio di intervento ammonta a circa 100 mila euro. "Questi lavori – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – fanno parte del progetto di riqualificazione delle nostre frazioni, specialmente di quei quartieri che necessitano maggiormente di intervenire sugli ammaloramenti. È uno degli impegni che ci eravamo presi e lo stiamo portando a compimento, anche in tempi piuttosto veloci. Proseguiremo in altre frazioni, ma anche nella stessa zona di Belvedere, con il rifacimento di altri tratti di strada e di marciapiedi".