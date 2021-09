Candidata centrodestra a processo per omofobia, la replica: "imputata, non condannata"

Attualità

E' polemica dopo la nota stampa di Arcigay che ha reso noto la presenza, tra i candidati al consiglio comunale, di una persona imputata per atti persecutori, assieme al padre, per insulti di matrice omofoba al vicino di casa. La donna, che fa parte di una lista a sostegno della candidatura di Enzo Ceccarelli (centrodestra), potrebbe a sua volta fare un passo indietro, come spiega Ceccarelli al Corriere Romagna: "Ha piena autonomia di fare o meno un passo indietro. Non mi intrometto nelle questioni che riguardano i partiti e le liste che mi sostengono, anche perché questa vicenda è lungi da essere conclusa", evidenzia, precisando di non essere stato al corrente del fatto che lei fosse imputata in un processo e che comunque la scelta dei candidati spetta in autonomia a ogni lista. In merito alla posizione della riminese, Ceccarelli accusa il presidente di Arcigay Tonti, candidato a sua volta alle elezioni come consigliere, ma del centrosinistra, con Rimini Coraggiosa, di essersi sostituito al giudice e "di avere già condannato questa persona". Lo stesso Tonti aveva comunque precisato che "un processo non è una condanna", ma, ha aggiunto, "tra le prove depositate ci sono video e registrazioni assolutamente inequivocabili".