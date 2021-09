Rimini Calcio, Giovanili: i risultati e il programma del fine settimana

Sport

Rimini

| 21:44 - 24 Settembre 2021

I risultati del settore giovanile

UNDER 19 Nazionale

Allenamento Congiunto

RIMINI FC – SAN MARINO 1 – 1

Reti: 80’ Marconi

UNDER 17 Élite

2’ Giornata – Girone C

RIMINI FC – BAKIA CESENATICO 3 – 1

Reti: 53’ Gerboni, 62’ Gerboni, 74’ Lombardi (B), 80’ Gerboni

RIMINI FC Conti, Gabriele, Gerboni, Caverzan (60’ Lilla), Gianfrini, Madonna, Zangoli (75’ Righini), Ricci (60’ Piastra), Pompili (40’ Morelli), Alvisi (75’ Dani), Pasos. A disp: Campedelli, Cicconetti, Di Pollina. All. Muratori

BAKIA CESENATICO Piccinno, Sciolti, Manole, Polini, Bonoli, Asslani, Valeriani, Nava, Lombardi, Grassi, Muccioli. A disp: Celcima, Landi, Baiardi, Mughetti, Santolamazza, Buccafusca, Tei. All. Teodorani

Prima stagionale al Romeo Neri per i ragazzi di mister Muratori che danno continuità alla vittoria di sette giorni fa a Castel San Pietro. Primo tempo avaro di emozioni che si conclude a reti bianche, nella seconda frazione biancorossi più intraprendenti e il gol infatti non tarda ad arrivare. Azione personale di Gerboni che dal limite batte un incolpevole Piccinno e da il via alla tripletta personale, che permette al Rimini di rendere ininfluente la rete di Lombardi.

UNDER 16 Regionale

2’ Giornata – Girone F

RIMINI FC – FUTBALL CAVA 5 – 0

Reti: 33’ Hassler, 58’ Minu, 75’ Paganini, 79’ Paganini, 83’ Orioli

RIMINI FC Cerretani, Ciavatta, Bacchicchi, Zighetti, Brisku, Bianchi, Mini (25’ Orioli), Volonghi (55’ Diagne), Gabbianelli (55’ Belletti), Hassler, Paganini. All. Pieri

FUTBALL CAVA Gaiofano, Gentilini, Bergamini, Kastrati, Bagioni, Antonini, Casadei, Guebre, Ferretti, Zattoni, Numa. A disp: Rimond. All. Bianchi

Esordio stagionale per l’U16 biancorossa dopo il rinvio della prima giornata. Al “Sancisi” di San Vito Rimini subito in controllo del match che si sblocca già nel primo tempo grazie ad Hassler. Nonostante l’inferiorità numerica dovuta ad una doppia ammonizione di Brisku, i ragazzi di mister Pieri trovano la via del gol per altre quattro volte.

1’ Giornata – Girone F (recupero)

MISANO – RIMINI FC 2 – 8

Reti: 3’ Paganini, 19’ Mini, 27’ Hassler, 28’ Hassler, 30’ Paganini, 33’ Mancini (M), 64’ Giacomini, 29’ Maltoni (M), 73’ Hassler, 80’ Hassler

MISANO Bartolucci, Bernardini, Cagnoli, Cerea, Del Bianco, Dichio, Francolini, Gennari, Maioli, Maltoni, Mancini. All. Melappioni

RIMINI FC: Cerretani (41’ Bartoletti), Ciavatta, Bacchicchi (41’ Cecchi), Zighetti, Belletti, Bianchi (41’ Volonghi), Mini (41’Coppola), Diagne (41’Berlini), Gabbianelli (41’ Zani), Hassler, Paganini (41’ Giacomini). All. Pieri

Partita a senso unico per i biancorossi che colgono altri tre punti nel recupero della prima giornata.A Misano il primo tempo di conclude già sul 5 – 1 per il Rimini. Girandola di cambi all’intervallo che non cambia il trend della gara.

UNDER 15 Élite

2’ Giornata – Girone C

BAKIA CESENATICO – RIMINI FC 0 – 6

Reti: 23′ Imola, 35′ Urbinati, 57’ Padroni, 58’ Padroni, 61’ Padroni, 66’ Padroni

BAKIA CESENATICO Passerini, Romani, Germinario, Villani, Sapia, Maltoni (Abatangelo 15’ st), Biguzzi, Pirolante, Cucchi, Brenner (Pascucci 8′ st), Pulzetti (Ventrucci 12’ pt, Tosi 15’ st). A disp: Casali, Rossi, Pari

RIMINI FC Di Ghionno (Gianfanti 11’ st), Urbinati (Donati 21’ st), Drudi (Ghetti 6’ st), Lepri, Imola, Magi, Cenci (De Gaetano 11’ st), Alessi (Nanni 21’ st), Blasi (Para 6’ st), Padroni, Brolli (Morri 21’ st). All. Berretta

Pronto riscatto per i biancorossi dopo la sconfitta interna alla prima giornata, a Cesenatico trovano una rotonda vittoria. Dopo numerose occasioni iniziali sventate dal portiere di casa, la partita si sblocca al 23’: Imola con un tap-in vincente su ribattuta corta del portiere porta avanti i suoi. Allo scadere del primo tempo Urbinati, sempre sugli sviluppi di un corner, trova il gol e manda tutti negli spogliatoi sul parziale di 0 – 2. Nel secondo tempo si scatena Padroni che segna un poker. Domenica si torna a Rimini, avversario di giornata il Faenza reduce da due sconfitte.

UNDER 14 Provinciale

Allenamento Congiunto

RIMINI FC – SSD SAN LUCIANO sq. A 1 – 1

Reti: 20’ Fontemaggi

RIMINI FC – SSD SAN LUCIANO sq. B 3 – 0

Reti: 10’ Amantini, 14’ Di Pollina, 26’ Moretti

VIS MISANO – RIMINI FC 4 – 3

Reti: 8’ Amantini, 20’ Di Pollina, 32’ Arlotti.

IL PROGRAMMA DELLE GIOVANILI NEL FINE SETTIMANA

UNDER 19 Nazionale

Allenamento Congiunto

Sabato 25/09 ore 15:30 c/o Stadio “R. Neri” – Rimini

RIMINI FC – FORLÌ FC

UNDER 17 Élite

3a Giornata – Girone C

Domenica 26/09 ore 10:30 c/o Campo “Neri” – Faenza (RA)

FAENZA CALCIO – RIMINI FC

UNDER 16 Regionale

3a Giornata – Girone F

Domenica 26/09 ore 10:30 c/o Campo “S.Andrea” – Forlimpopoli (FC)

FORLIMPOPOLI CALCIO – RIMINI FC

UNDER 15 Élite

3a Giornata – Girone C

Domenica 26/09 ore 10:30 c/o “A.Musiani” – Rimini

RIMINI FC – FAENZA CALCIO

UNDER 14

Campionato U15 Provinciale

1a Giornata – Girone B

Sabato 25/09 ore 15:30 c/o “Torre Pedrera” – Rimini

RIMINI FC – PROMOSPORT