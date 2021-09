Coronavirus Rimini: 8 nuovi casi sintomatici, 15 asintomatici. Terapie intensive +1

Attualità

Rimini

| 16:53 - 24 Settembre 2021

Bollettino Covid 24 settembre 2021.



A Rimini tornano a scendere i contagi da nuovo coronavirus: sono 23, 8 sintomatici e 15 asintomatici. Ma si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva: ora sono 5. In regione in terapia intensiva i ricoveri calano a 45 (-4), a fronte di tre nuovi ricoveri e sette dimissioni, mentre salgono a 392 quelli nei reparti Covid (+5). Due i decessi in regione: una 57enne del modenese e un 61enne del ferrarese. I nuovi casi sono 327, su un totale di 29.511 tamponi (Tasso di positività dell'1,1%). Tornando al nostro territorio, in settimana finora 123 casi, media 25 casi al giorno (in calo rispetto alle settimane precedenti).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 77 nuovi casi, seguita da Bologna (55) e Parma (53); poi Ravenna (39), Reggio Emilia (25), Rimini (23) e Piacenza (20). Quindi, Forlì (18), Cesena (9), Ferrara (7) e, infine, il Circondario Imolese con 1 solo caso.





