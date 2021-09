Sant'Agata Feltria, a ottobre torna l'attesa fiera del tartufo bianco

Eventi

24 Settembre 2021

C'è grande attesa a Sant'Agata Feltria per il ritorno della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato. L'evento, giunto alla sua 37esima edizione, animerà tutte e cinque le domeniche di ottobre nel caratteristico borgo dell'entroterra riminese. Il protagonista sarà naturalmente il tartufo bianco: da un punto di vista gastronomico, declinato nelle diverse ricette che fanno parte della nostra cucina tipica e che potranno essere assaporate nel caratteristico "capannone dei ristoranti", un'apposita tensostruttura, ma anche nel momento della sua raccolta. Torna infatti l'attesa gara dei cani da tartufo. Non mancheranno, come di consueto, le bancarelle degli artigiani, mostre, spettacoli intineranti e musicali. Novità sarà la piazzetta dei prodotti biologici naturali e delle erbe, stand dove sarà possibile acquistare prodotti biologici e naturali. La fiera sarà anche occasione per poter ammirare le bellezze artistiche e architettoniche di Sant'Agata Feltria: il teatro Mariani, Rocca Fregoso, il Convento di San Girolamo, le fontane d'arte.