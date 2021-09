Moto: a Misano l'ultima tappa della Coppa Italia Velocità 2021.

Sport

Misano Adriatico

| 15:47 - 24 Settembre 2021



Archiviato il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini e in attesa del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna si torna in pista al Misano World Circuit per l’ultima tappa della Coppa Italia Velocità 2021.



Sarà tempo di verdetti in quasi tutte le classi, ad eccezione della categoria 1000 Pro della Dunlop Cup che ha già eletto campione Andrea Boscoscuro, il quale sul tracciato misanese proverà comunque a chiudere la stagione a punteggio pieno. Titolo ancora in palio nella 1000 Rookie e tutto ancora apertissimo nelle classi 600, Rookie e Pro.



Occhi puntati anche sulla Pirelli Cup: nella classe 600 Castellini è l’uomo da battere, mentre nella 1000 la lotta è più che mai aperta.



Titoli tutti da assegnare nel Trofeo Amatori, dove l’unico ad esserci già assicurato il trofeo è Oscar Vvian nel Rookie Challenge Pro.



Infine la Yamaha R3 Cup, dove si preannuncia grande battaglia ad eccezione della classifica femminile, dove i giochi sono ormai fatti.