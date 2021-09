Riccione: scontro con tre mezzi, il motociclista finisce in ospedale

Cronaca

Riccione

| 15:43 - 24 Settembre 2021

L'incidente stradale in viale Circonvallazione a Riccione.

Tre mezzi coinvolti questa mattina (venerdì 24 settembre) in un incidente stradale in viale Circonvallazione a Riccione, a pochi metri dall'ospedale Ceccarini. Ad avere la peggio un uomo in sella a una moto, che dopo la caduta ha dovuto far ricorso alle cure in ospedale.



L'incidente ha coinvolto in primis due automobili: la prima uscita dal parcheggio di un ristorante per immettersi sulla strada e procedere in direzione Rimini, la seconda già in marcia in direzione opposta.



L'impatto tra le due vetture è stato fortunatamente di poco conto, ma a quel punto è sopraggiunta la moto: il centauro, nel tentativo di evitarle, ne ha urtata una, cadendo sull'asfalto. E' stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze, assieme a polizia municipale e Carabinieri.