Si scaglia contro la moglie per accoltellarla, arrestato

| 15:24 - 24 Settembre 2021

Sono le tentate lesioni aggravate e la resistenza a pubblico ufficiale le ipotesi di reato contestate a un 39enne di origine campana, arrestato la sera del 22 settembre dalla Polizia di Rimini. La Squadra Volante è intervenuta verso le 20 in un appartamento di Torre Pedrera, trovando l'uomo da solo in casa e subendo la sua reazione violenta.



Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 39enne aveva cercato di aggredire la moglie con un grosso coltello da cucina. La donna però era riuscita a scappare sul pianerottolo dell'abitazione e a chiedere aiuto ai vicini di casa, che le hanno prestato soccorso, permettendole poi di rifugiarsi in casa dei suoceri. Il 39enne, secondo quanto riferito dalla moglie, si è reso protagonista di altri episodi di violenza nei suoi confronti.