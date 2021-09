Boccette A1, solo due squadre a punteggio pieno: Bt Bussecchio e Manuel Caffè Bocciofila Imola

Sport

Rimini

| 14:40 - 24 Settembre 2021

Solo due squadre a punteggio pieno nel campionato regionale di boccette serie A1: i campioni in carica Bt Bussecchio vincono di misura il derby col Bussecchio 3 e rispondono al prepotente successo esterno del Manuel Caffè Bocciofila Imola che infligge una dolorosa sconfitta al Ghp Taverna Verde Forlì. Cade a sorpresa il Leon D'Oro Molinella in casa della matricola Ca' Del Vento Bagnacavallo. Tex Master Novellara solido sul podio con il largo successo a Martorano

Tabellini

G. H. P. Taverna Verde Forlì – Manuel Caffè Bocciofila Imola 2 – 4 (p.t. 1-2)

L. Alpi e F. Perugini contro A. Stella e M. Zoffoli 71-94, A. Corbetta c L. Molduzzi 97-113, L. Ravaglia e M. Cicali c A. Bacci e D. Cortecchia 86-63, G. Peruchetti c V. Cristofori 101-45, C. Leonardi c C. Sandrini 84-102, A. Nadery c D. Ricci 79-102.

Bussecchio 3 – B.T. Bussecchio Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

G. Marzoli e E. Vanni c D. Calubani e M. Grilli 69-92, M. Merloni c I. Minoccheri 63-105, F. Ferrini e E. Lolli c M. Morri e L. Versari 83-73, S. Celani c R. Galiandro 106-50, D. Sandroni c A. Galli 78-103, L. Paniccia c E. Rosa 68-108.

B.T.V. Molinella – Andrea Costa Carpi 2 – 4 (p.t. 1-2)

S. Nanni e M. Romualdi c S. Gavioli e P. Bortolotti 77-80, Max Vassura c G. Lugli 30-100, R. Asnicar e A. Trerè c L. Montorsi e F. Golinelli 80-62, S. Camprincoli c D. Degli Esposti 41-100,

D. Bongiovanni c F. Arleoni 86-100, M. Vassura c A. Panzeri 100-40.

Cà Vento Bagnacavallo – Leon D'Oro Molinella 4 – 2 (p.t. 1-2)

E. Facciani e A. Dall’Oppio c A. Pinardi e A. Scarselli 72-84, A. Ribani c F. Corradini 45-100, A. Bartolini e I. Vannini c P. Vitelli e A. Monti 80-79, W. Morini c GL. Dolzani 102-31, R. Cricca c A. Messori 101-80, R. Ravaioli c L. Cardinali 100-93.

Camo Maris Cantonese – Capitan Bagati Bellaria 4 – 2 (p.t. 2-1)

F. Ghelfi e C. Bondavalli c Y. Corbelli e M. Funghetti 80-57, T. Bovo c C. Protti 98-106, M. Iaccarino e S. Vezzalini c O. Gennari e S. Della Chiesa 88-44, M. Pasinelli c M. Patrignani 76-100, S. Copelli c C. Vincenzi 105-77, A. Pavarotti c C. Spadoni 100-43.

Circolo Sport Ravenna – Clai Sasso Morelli 3 – 3 (p.t. 1-2)

F. Benedetti e A. Berti c L. Molinaro e A. Sandri 85-51, A. Taroni c A. De Antonis 55-103, D. Morini e D. Melideo c S. Bagli e W. Cantelli 33-86, L. Mini c S. Tronconi 102-58, GL. Sandoni c R. Zanelli 62-108, L. Draghetti c S. Giannoni 103-61.

President Park Ronco – Rg Impianti Settecrociari Cesena 3 – 3 (p.t. 2-1)

R. Romualdi e G. Sacchetti c B. Cicognani e GL. Bianchini 80-75, F. Giustiniani c J. Taioli 31-100,

C. Graffiati e M. Fantini c M. Morosi e M. Foiera 80-62, G. Forcellini c R. Bassenghi 38-100,

C. Bartolini c M. Fabbri 62-107, M. Fucchi c J. Magnani 102-84.

Time Out Martorano – Tex Master Novellara 1 – 5 (p.t. 0-3) M. Valzania e R. Moro c S. Vecchi e D. Giampellegrini 45-81, M. Tumedei c S. Bussei 79-106, D. Daltri e A. Alessandri c C. Bussei e G. Catellani 58-82, G. Fabbri c D. Gavioli 68-103, F. Ricci c A. Lugli 91-105, L. Biondi c L. Beneventi 100-54. Bbzo Cafè Villanova – Bussecchio 2 rinviata

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola, B.T. Bussecchio Forlì punti 9, Tex Master Novellara punti 7, G.H.P. Taverna Verde punti 6, Andrea Costa Carpi punti 5, Rg Impianti Settecrociari, Circolo Sport Ravenna, Leon D'Oro Molinella e President Park Ronco punti 4, Capitan Bagati Bellaria , Bussecchio 3, Time Out Martorano, Cà Vento Bagnacavallo e Camo Maris Cantonese punti 3, Clai Sasso Morelli punti 2, B.T.V. Molinella punti 1, Bbzo Cafè Villanova e Bussecchio 2 punti 0.