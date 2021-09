Torna la Nove Colli: le modifiche alla viabilità a Novafeltria e Santarcangelo

Attualità

Novafeltria

| 14:23 - 24 Settembre 2021

Ciclisti della Nove Colli (Immagine dell'edizione 2017).

NOVAFELTRIA Indicativamente, in base all’andamento della gara, la circolazione stradale, nei tratti interessati, verrà interdetta completamente al traffico in entrambi i sensi di marcia, per un'ora in ciascun punto del passaggio, da inizio gara e sino a cessata esigenza. In seguito, la circolazione potrà subire criticità fino al primo pomeriggio per consentire il passaggio di tutti i corridori partecipanti alla manifestazione.



Il transito nel comune di Novafeltria avrà inizio dalla frazione di Perticara, in Via Decio Raggi e Via Trieste. Si prevede la chiusura totale del traffico dalle ore 10.00 alle ore 11.00. I corridori imboccheranno poi la Sp8 e entreranno nel Territorio del comune di Talamello tramite la Sp33. Dal centro abitato di Talamello si passerà nuovamente nel territorio comunale di Novafeltria, transitando per via Galli, Via Garibaldi, Corso Mazzini e per via II Giugno invertendo il senso attuale di marcia. La chiusura della SS258 e delle strade interessate in questi tratti, sarà totale indicativamente dalle ore 10.30 alle 11.30. I corridori proseguiranno per il Comune di Maiolo e rientreranno nel territorio comunale di Novafeltria a Secchiano imboccando la SS 258 questo tratto stradale verrà chiuso indicativamente dalle ore 11.00 alle 12.00.



SANTARCANGELO Domenica 26 settembre la gara ciclistica internazionale “Gran Fondo Nove Colli” transiterà anche da Santarcangelo, nella frazione di Montalbano: per consentire il passaggio dei ciclisti sono previste modifiche alla viabilità dalle ore 7,45 alle ore 13,30 circa lungo la SP11 “Sogliano”.



In dettaglio, in via Sogliano – tratto santarcangiolese della Strada Provinciale 11, che attraversa la frazione di Montalbano – verrà istituito il senso unico di marcia in direzione monte-mare (ovvero dal confine con il Comune di Borghi a quello con Savignano) dalle ore 7,45 alle 13,30.



Al momento del passaggio dei ciclisti – intorno alle ore 10 e alle ore 12,15 – la circolazione dei veicoli verrà invece sospesa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia per circa un'ora, e comunque fino al termine del transito dei corridori.



Disagi alla circolazione potrebbero verificarsi anche nel pomeriggio, dal momento che il termine della manifestazione è previsto verso le ore 18. Gli orari e le chiusure, inoltre, potranno subire variazioni alla luce delle comunicazioni ricevute in tempo reale dal coordinamento gara.