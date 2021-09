Turismo: Bellaria, "un grande mese di settembre dopo un'estate di ripresa"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:49 - 24 Settembre 2021

Un momento de "La borgata che danza".



A Bellaria c'è soddisfazione, tra le fila dell'amministrazione comunale, per la riuscita degli eventi di settembre. “Con il via del Bellaria Film Festival, prosegue una settimana che ci porterà al finale di un grande mese di settembre: settimane che l’amministrazione in collaborazione con Fondazione Verdeblu ha voluto ‘riempire’ di eventi e contenuti di qualità, allungando nel concreto una stagione turistica incoraggiante, come hanno dimostrato i primi dati a nostra disposizione”, commenta l'assessore al Turismo Bruno Galli.



Il Gusto del porto a inizio mese, il ricco weekend successivo con la Festa della Piadina affiancata da una grande manifestazione come Miss Mamma Italiana e da appuntamenti culturali di livello, come l’anteprima del Bellaria Film Festival, poi ancora la Borgata che danza nello scorso fine settimana. E da oggi (venerdì 24 settembre) una ricchissima 39^ edizione del BFF, con 27 pellicole in concorso e la serata conclusiva con Pupi Avati, Silvio Orlando e Vittorio Sgarbi. “Abbiamo parlato spesso dell’idea di superare il concetto stesso di destagionalizzazione, offrendo di fatto un’offerta turistica diffusa e rendendo la nostra città attrattiva verso l’entroterra, anche a sostegno del nostro commercio”, evidenzia Galli.



In merito ai dati provvisori sulla domanda turistica nel periodo gennaio – luglio, Bellaria Igea Marina tiene nel periodo di riferimento, con quella che è sostanzialmente la seconda performance a livello di distretto turistico provinciale nello stesso mese di luglio: quando il numero di turisti arrivati in città ha segnato + 38 % rispetto al difficile luglio del 2020 - miglior dato in provincia - ed anche il raffronto con il 2019 ha registrato un positivo + 3,8 %, secondo miglior dato in provincia. Sempre nel raffronto con il 2020, Bellaria Igea Marina offre la migliore performance in termini di presenze, sia se si considera l’intero periodo gennaio – luglio (+ 79,6 %), sia se si considera solo lo stesso luglio (+ 52,8 %). “Numeri incoraggianti che, volontariamente, non abbiamo voluto enfatizzare al momento della loro pubblicazione - sottolinea Galli - per non dare l’impressione che fosse già tempo di bilanci definitivi, ma che oggi trovano conferma, in attesa di numeri aggiornati e consolidati, nelle ottime sensazioni registrate a Bellaria Igea Marina: in un agosto davvero pienissimo di turisti e soprattutto in un settembre che ha offerto i riscontri auspicati in termini di presenze”.