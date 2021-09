Cronaca

Rimini

| 13:26 - 24 Settembre 2021

Carabinieri di Rimini (foto di repertorio).

Un 31enne di Verucchio è finito in carcere, a Rimini, per non aver rispettato le prescrizioni del giudice nell'ambito dell'indagine, per maltrattamenti in famiglia, che lo ha visto in precedenza sottoposto a un divieto di dimora nell'abitazione dei propri genitori. Il mancato rispetto degli obblighi da parte del giovane, come accertato dai Carabinieri, gli è costato un ordine di aggravamento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Rimini.