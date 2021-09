Covid: Lega chiede campagna a campione per verificare tasso anticorpi

Attualità

Rimini

| 13:05 - 24 Settembre 2021

test sierologici (foto di repertorio).



La Lega ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale Emilia Romagna, chiedendo una campagna di screening a campione sulla popolazione per rilevare il tasso di anticorpi Covid, seguendo l'esempio del Veneto. "Sarebbe opportuno effettuare una tale campagna soprattutto fra le categorie più fragili, come le persone anziane o con patologie", spiega il Carroccio, che chiede "se la Giunta abbia preso in considerazione la possibilità di procedere in questa direzione, funzionale a monitorare la diffusione del virus e, pertanto, a contenerlo". La richiesta della Lega dunque è finalizzata a individuare eventuali positivi sfuggiti allo screening attraverso tampone (ad esempio perché asintomatici). I test sierologici non potrebbero essere usati per decidere se sottoporre o meno un cittadino alla terza dose del vaccino. La direttrice del dipartimento di Igiene pubblica di Ausl Romagna, Raffaella Angelini, in un'intervista rilasciata giorni fa al Corriere Romagna, ha parlato di "esame senza senso" se lo si usa "per dedurne la propria capacità di resistenza al virus", in quanto "non è noto al momento se ci sia, e quale sia, un tasso di anticorpi protettivo". "Il sierologico aveva significato all’inizio, per fare le diagnosi più velocemente, non ora", ha aggiunto.