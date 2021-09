I prezzi di Solana tornano a salire mentre più venti in coda guadagnano carburante

Attualità

Nazionale

| 11:50 - 24 Settembre 2021

Movimenti di prezzo.

Il token SOL di Solana ha recentemente registrato un notevole rialzo, spingendosi più in alto poiché la valuta digitale ha beneficiato di diversi fattori rialzisti.



La risorsa digitale è salita fino a 152,50$. A questo punto, è aumentata di oltre il 30% dal recente minimo di 116,34$ raggiunto il 21 settembre.



Questi ultimi movimenti di prezzo si sono verificati dopo che la criptovaluta è salita di oltre il 13.000% quest'anno, raggiungendo un massimo storico di oltre 200$ all'inizio di questo mese per poi tornare a circa 116$ pochi giorni fa.



Successo della raccolta fondi



Solana, che si descrive come la blockchain più veloce del mondo, ha generato una visibilità significativa, che ha coinciso con forti guadagni nei token SOL.



Più di recente, le aziende collegate alla piattaforma hanno fatto notizia per i loro round di finanziamento.



Orca, un exchange decentralizzato, o DEX, che è stato costruito su Solana a causa della finalità inferiore al secondo della piattaforma, ha recentemente raccolto 18 milioni di dollari in un round di serie A.



Grape Network, il progetto la cui offerta iniziale di DEX, o IDO, ha avuto il merito di aver contribuito a fermare l'intera rete di Solana, ha raccolto 1,2 milioni di dollari da società di venture capital. Ciò è avvenuto dopo che l'IDO del progetto ha portato 600.000$.



Questi due eventi sembrano rientrare in uno schema più ampio, poiché gli investitori si sono messi in fila per investire i loro soldi in progetti costruiti su Solana.



"L'ecosistema Solana è la blockchain leader in termini di capitale distribuito nel 2021, e questo ha sicuramente alimentato l'apprezzamento dei prezzi di Solana negli ultimi mesi", ha affermato Loan Venkatapen, cofondatore e managing partner di Blocklabs Capital Management.



Anche John Iadeluca, fondatore e CEO del fondo multi-strategy Banz Capital, ha valutato come questa attività abbia contribuito a fornire un vento favorevole per il sol.



"Penso che il prezzo del token di Solana stia beneficiando fortemente dell'aumento della domanda per le piattaforme costruite da Solana", ha affermato.



"Credo che sia dovuto al recente finanziamento di successo di più startup costruite sull'ecosistema".



"C'è una narrativa simile che è stata raccontata nei mercati in precedenza con altre potenti catene che ospitano startup blockchain finanziate con successo, tuttavia, il salto di quasi il 30% di Solana nell'arco di pochi giorni suggerisce che gli investitori potrebbero sentirsi più sicuri con Solana come concorrente di successo ”, ha concluso.



Acquistare in calo



Gli osservatori del mercato hanno parlato di altri fattori alla base dei recenti guadagni del token SOL, sottolineando che è sceso sostanzialmente dopo aver raggiunto il massimo storico e aver subito l'interruzione della rete all'inizio di questo mese.



Di conseguenza, è diventato ipervenduto, hanno affermato diversi analisti e, di conseguenza, gli investitori hanno colto l'opportunità di acquistare il calo.



Come acquistare SOL? Puoi utilizzare piattaforme consolidate come BitIQ. Scopri di più con le BitIQ recensioni.



"Penso che il prezzo di Solana sia stato ipervenduto a settembre dai trader a causa di una paura generale nei mercati digitali e tradizionali unita alla recente interruzione della rete di Solana", ha affermato Venkatapen.



Iadeluca ha offerto una presa simile, affermando che "il giorno dopo il crollo della rete Solana, il prezzo di SOL è entrato brevemente nel territorio di ipervenduto, secondo la sua RSI, prima di aumentare rapidamente".



"Credo che gli investitori abbiano visto la combinazione del crollo della rete e della conseguente paura dei prezzi come un'opportunità per acquistare il calo, che ora ha riportato il prezzo al di sopra del livello di $ 150", ha aggiunto.



Anche l'investitore in valuta digitale Marius Rupsys è intervenuto, affermando che le persone "probabilmente" "hanno usato il calo per aumentare l'esposizione a Solana stessa in quanto ritengono di essere sottoesposte ad essa".



"Molti non avevano alcuna esposizione a Solana, quindi questa è stata una grande opportunità per acquistarlo" ha affermato.



Outlook rialzista



Anche Nick Spanos, cofondatore di Zap Protocol, ha fornito alcuni input, spiegando perché è ottimista su Solana e le sue prospettive.



“Solana si sta attivando perché ha un registro degli ordini a catena, quando usi Serum su solana. La catena detiene ordini di acquisto e vendita on-chain", ha affermato.



“Ha 50k transazioni al secondo con questo portafoglio ordini on-chain. Nessun'altra catena è riuscita a farlo con tanto successo e con tale throughput", ha osservato Spanos.



"Il siero su Solana rende molto facile creare uno scambio completamente liquido", ha sottolineato. "La mia previsione, in termini di prezzo, è che Solana è proprio all'inizio".