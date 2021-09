Rimini, minorenne infastidisce i passanti nel centro storico: fermato dalla Polizia Locale

Cronaca

Rimini

| 11:48 - 24 Settembre 2021

Ferma ed infastidisce le persone in centro a Rimini, minorenne fermato dalla Polizia Locale. Giovedì pomeriggio in via Garibaldi gli agenti hanno bloccato il minorenne che, assieme a due coetanei in diverse occasioni, aveva fermato la gente chiedendo soldi o sigarette, arrivando anche ad usare parole ed atteggiamenti bruschi. La Polizia Locale, di pattuglia con un'auto civetta, ha notato il giovane con altre due persone. Il minore, una volta bloccato, è apparso subito in evidente stato confusionale psico-fisico. Con sé aveva una pasticca con effetti simili all'eroina, detenuta per uso personale. Era senza documenti e per risalire alla sua identità gli agenti hanno collaborato con il magistrato del Tribunale dei Minori di Bologna. E' risultato che il minore era scappato a luglio da una comunità con sede proprio nel capoluogo. Si trova ora in una struttura nel riminese.