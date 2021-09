Giovane di Novafeltria produce il nuovo singolo alla figlia di Albano

Attualità

Novafeltria

| 07:42 - 25 Settembre 2021

di Michela Alessi



Una collaborazione intensa quella tra il giovane produttore di Novafeltria, Kevin Miho, e Andrea Giansante, in arte Pi Greco. Dopo diverse collaborazioni realizzate negli anni passati, i due ragazzi si sono nuovamente posti in gioco con un nuovo brano.



Kevin Miho, classe '99, parte da Novafeltria: "Tutto è partito da me personalmente, ho sempre ascoltato musica elettronica e dai 13 anni ho incominciato ad ideare delle basi. Poi dal 2015 è uscita la trap in Italia e ho deciso di svoltare verso questo genere. Da qui sono iniziate le prime collaborazioni e il primo singolo Geisha". Portando con se un background di musica elettronica Miho si trasferisce a Milano ed inizia a lavorare con le grandi realtà artistiche presenti nel mondo della musica.



Il giovane produttore vanta diverse collaborazioni tra cui, la più recente "Rcm" con Merio, del duo Fratelli Quintale, usciti sotto Hokuto Empire, etichetta discografica gestita da Francesco Facchinetti.



Dopo questi primi passi, un nuovo brano, "Fujiko", uscito il 24 settembre, (ascolta su spotify) è entrato a far parte della sua discografia. L'idea nasce da Blaka, che dopo essere entrato in contatto con Romina Carrisi, le propone di collaborare e si accorda con Miho e Giansante per la produzione. Il risultato è un brano caratterizzato da sonorità moderne che prende il titolo da uno dei personaggi del cartone animato "Lupin".