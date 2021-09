Meteo: weekend parte stabile, domenica veloce perturbazione atlantica

Attualità

Rimini

| 18:09 - 23 Settembre 2021

Foto Stiv Gentili.

Di Federico Antonioli



Un campo di alta pressione determinerà tempo generalmente stabile fino a sabato, poi domenica l’approfondimento di una depressione sulla Francia favorirà un calo della pressione, associato ad aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, specialmente nella seconda parte di giornata.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 23\09\2021 ore 14:30



Venerdì 24 settembre

Stato del cielo: generalmente sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 10 e 14 gradi, massime in lieve aumento, su

valori compresi tra 22 e 24 gradi.

Venti: deboli variabili, a prevalente regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 25 settembre

Stato del cielo: transito di nubi alte stratificate, inizialmente sottili e dal pomeriggio via via più compatte.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati piovaschi sparsi nelle ore pomeridiane e serali.

Temperature: minime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra 10 e 13 gradi, massime in lieve aumento nell’entroterra, fin sui 25 gradi, e comprese tra 21 e 23 gradi altrove.

Venti: deboli orientali su pianura e costa, meridionali sui rilievi con raffiche moderate tra ore

pomeridiane e serali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 26 settembre

Stato del cielo: nuvolosità variabile al mattino, con tendenza ad addensamenti cumuliformi tra pomeriggio e sera, più consistenti sui rilievi.

Precipitazioni: al mattino possibili isolati piovaschi nell’entroterra; nel corso del pomeriggio una linea di instabilità in arrivo da ovest potrà determinare rovesci e locali temporali in forma sparsa, più probabili e consistenti sui rilievi. Fenomenologia più irregolare tra pianura e costa, in

esaurimento dalla prima serata.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 15 e 20 gradi, massime in aumento, comprese tra 24 e 28 gradi.

Venti: deboli e inizialmente disposti dai quadranti settentrionali, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali nel corso del giorno. Raffiche moderate sui rilievi ed entroterra, possibili temporanei rinforzi di intensità superiore associati ai fenomeni temporaleschi.

Mare: poco mosso al mattino, fino a mosso tra pomeriggio e sera, specialmente al largo.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: la saccatura giunta domenica tenderà a spostarsi verso est, determinando un contesto variabile nella giornata di lunedì 27, a cui seguiranno schiarite. Dopo un martedì generalmente stabile, una nuova onda depressionaria atlantica apporterà instabilità da sparsa a diffusa nel corso di mercoledì 29 settembre. Temperature senza variazioni significative, in lieve flessione mercoledì per deficit di sole nei valori massimi.