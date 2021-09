Basket D, Tigers: nello scrimage ha la meglio il Riccione 78-82

Sport

VillaVerucchio

| 17:49 - 23 Settembre 2021



Avvicinamento al campionato, tante cose buone del Villanova, nonostante le assenze

Altra tappa nel percorso di avvicinamento dei Tigers al campionato di serie D, che vedrà il via domenica 10 ottobre. Le tigri biancoverdi, pur falcidiati dalle assenze, hanno affrontato i Dolphins Riccione di Maurizio Ferro, pari categoria con cui i verucchiesi condivideranno pure il girone C, in un match imbottito di giovanissimi da una parte e dall'altra.

Sono i Tigers a scattare meglio dai blocchi, il classe 2005 Filippo Guiducci colpisce ripetutamente dall'arco, supportato dai recuperi dell'altro canterano verucchiese Mattia Mussoni. Il primo periodo termina 20-17 per i padroni di casa.

Nel secondo la spunta Riccione 10-12, guidato da Gardini e Sabbioni. Per i Tigers a fare bottino ci pensano soprattutto Zannoni e Bollini, con il giovane Guiducci che continua a mitragliare dall'arco.

Terzo quarto ancora di marca ospite (18-24), con Mussoni che deve lasciare il campo a causa di una scavigliata.

Nel quarto periodo i ragazzi di coach Evangelisti tornato ad alzare il numero di giri e guidati da uno scatenato Frigoli rimettono il muso avanti conquistando il periodo per 19-15.

L'ultimo miniperiodo si chiude con una vittoria riccionese, con i biancoverdi che bagnano l'esordio del classe 2003 Roberto Fabbri, autore dei primi punti da senior.

Il match termina con 3 set vinti dagli ospiti e 2 dai padroni di casa. Anche il totale dei cinque periodi vede prevalere i ragazzi della perla verde per 78-82.

Prossimo, ed ultimo impegno precampionato, in programma per mercoledi 29 Settembre, sempre fra le mura amiche i Tigers affronteranno gli Angels Santarcangelo.

Il tabellino

Villanova Tigers - Riccione 78 - 82

Tigers: Frigoli 18, Zannoni 21, F. Guiducci 17, Bollini 8, T. Guiducci 2, Bartolucci, Fabbri 2, Mussoni 10, Parri, Giacobbi. All. Evangelisti

Riccione: Zanotti 4, Calegari 13, Bomba 12, Amadori 4, Gagliardi 5, Renzi 9, Sabbioni 12, Nori, Gardini 20, Protti. All. Ferro.

PARZIALI: 20-17; 10-12; 18-24; 19-15; 11-14