Tennis, Dennis Spircu in semifinale nel Tennis Europe Under 12 in Slovenia

| 16:37 - 23 Settembre 2021

Dennis Spircu in azione.

L’arrivo dell’autunno non rallenta l’attività e soprattutto i risultati positivi in ambito internazionale degli allievi della Galimberti Tennis Academy.

Dennis Ciprian Spircu è infatti in semifinale nel torneo Tennis Europe Under 12 sloveno di Krsko, dove il promettente riminese che fa base nell’Academy di Cattolica ha superato al primo turno lo sloveno Lan Konecnik per 4-6 6-2 6-0, al secondo ha sconfitto 6-3 6-2 il ceco Radek Lassan e nei quarti si è ripetuto liquidando per 6-3 6-1 lo sloveno Martin Kolaric.

Spircu venerdì si giocherà un posto in finale nella sfida con il bulgaro Aleksandar Konstantinov.