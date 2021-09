Green pass, Gianni Indino (Silb): 'Dalle discoteche aperte parta la spinta ai vaccini"

Attualità

Rimini

| 16:13 - 23 Settembre 2021

Gianni Indino, presidente SILB Emilia Romagna.

"Dal 15 ottobre diventerà più pressante l'invito a utilizzare il Green pass: quale migliore occasione per ritornare a vivere alcuni momenti importanti della nostra quotidianità come la socializzazione, il divertimento, il ballo, la riapertura dei locali da ballo, le discoteche? Questo elemento darebbe un nuovo impulso alle vaccinazioni dei ragazzi che vorranno divertirsi in tutta sicurezza". Così su Facebook Gianni Indino, presidente Silb-Fipe Confcommercio Emilia Romagna. "Cogliamo al volo questa occasione - il suo appello -. È questo il momento di spingere sull'acceleratore per poter finalmente tornare alla vita, una vita che 19 mesi fa ci è stata sottratta ma adesso rivolgiamo indietro".