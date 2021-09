Coronavirus: nel riminese 38 nuovi casi e un decesso. Invariato il numero delle terapire intensive (4)

Attualità

Rimini

| 16:07 - 23 Settembre 2021

Dati Coronavirus giovedì 2e settembre 2021.

In provincia di Rimini i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 sono 38, di cui 26 sono sintomatici. Purtroppo in regione si registrano sette decessi uno dei quali nel riminese (una donna di 86 anni). Glia altri si registrano uno nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 74 anni); uno nella provincia di Modena (una donna di 91 anni); tre in provincia di Bologna (una donna di 98 anni e due uomini a Imola, rispettivamente di 79 e 87 anni); uno nella provincia di Ferrara (un uomo di 85 anni). Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (49); 387 quelli negli altri reparti Covid (-27).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (-1); 5 a Parma (-1); 1 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri); 8 a Modena (invariato); 16 a Bologna (+2); 3 a Imola (invariato); 6 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 4 a Rimini (invariato).



In regione sono 332 i casi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 31.238 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,06%.