Cronaca

Rimini

| 14:59 - 23 Settembre 2021

Le vessazioni ai genitori per ottenere soldi per drogarsi.

Disoccupato e pregiudicato, per anni ha vessato e maltrattato i genitori: è finito in manette un 39enne, originario di Cesena. I carabinieri di Rimini hanno eseguito l’ordinanza a seguito delle numerose denunce presentate dai congiunti, oggetto di continue minacce, telefonate e insistenti richieste di soldi da parte del figlio al fine di poter avere la disponibilità economica per acquistare droga. Le persecuzioni avvenivano, ripetutamente, ormai da anni.